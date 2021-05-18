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حسابات ضيقة وتكلفة فادحة.. "قرقاش" عن كل أزمة: هذا الأشد فتكاً بالعرب

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حسابات ضيقة وتكلفة فادحة.. "قرقاش" عن كل أزمة: هذا الأشد فتكاً بالعرب حسابات ضيقة وتكلفة فادحة.. "قرقاش" عن كل أزمة: هذا الأشد فتكاً بالعرب
تساءل: متى سنضع العقل في صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا؟

حسابات ضيقة وتكلفة فادحة..

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إنه مع كل أزمة حادّة تعصف بالعالم العربي تعلو أصوات التأجيج والتفرقة على الأصوات الحكيمة البصيرة الداعية إلى التلاحم والتعاضد.

ووفق "العين" ، تساءل "قرقاش" في تغريدة على "تويتر"، قائلاً: "متى سنضع العقل في صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا؟".

واعتبر أن "حروب العرب الأهلية أشد فتكاً وضراوة من تحدياتهم الخارجية".

المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات رأى في تغريدة أخرى، أن "لغة البيانات ومفرداتها تقع في خانة التمنيات، وليست بالبديل عن العمل الرشيد والمتزن".

وشدّد في التغريدة ذاتها على أن "موقعنا في العالم وعلاقاتنا في الإقليم لن تصوّبها بلاغة تصريح أو جسارة خطاب، ولن يعوّض الجهد الجماعي المثمر ما نشهده من جلد للذات وللجار".

وأبدى المسؤول الإماراتي الأسف على "حسابات ضيقة ضيّعت الفرصة تلو الأخرى وكانت تكلفتها فادحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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