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اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"
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الجمعة 28 مايو 2021 06:44 مساءً
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
-
الجمعة 28 مايو 2021 06:31 مساءً
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
إنجازات ومعوقات "المظالم" و"الأمر بالمعروف" في اجتماع لـ"الشورى"
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
ما قبل الاعتقال.. حكومة "أردوغان" تلوح بتجريد 11 نائبًا من حصانتهم!
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات
-
الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
"الجالوق" يشيد بما تضمنه لقاء وزير التعليم حول المشروع التطويري الكبير
-
الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟!
-
الجمعة 28 مايو 2021 06:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بحبك يا أجمل قلب ❤️ رسائل مؤثرة من الفنانة لبلبة إلى الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ????
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 18 مايو 2021 09:08 صباحاً
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