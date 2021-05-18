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بعد عام ونصف من الإغلاق وتحويلها لمركز تطعيم.. "ديزني لاند" باريس تعود للحياة

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بعد عام ونصف من الإغلاق وتحويلها لمركز تطعيم.. "ديزني لاند" باريس تعود للحياة بعد عام ونصف من الإغلاق وتحويلها لمركز تطعيم.. "ديزني لاند" باريس تعود للحياة
وفق إجراءات معزّزة للصحة والسلامة منها التباعد الاجتماعي والتعقيم والكمامات

بعد عام ونصف من الإغلاق وتحويلها لمركز تطعيم..

أعلنت حدائق "ديزني لاند" أنها ستعيد فتح أبوابها أمام الزوّار في "ديزني لاند" باريس بعد سنة ونصف من الإغلاق جرّاء جائحة كورونا بدءاً من 17 يونيو المقبل، "ضمن سعة محدّدة".

وجاء في الإعلان الذي نُشر في تغريدة عبر "تويتر": "يسعدنا أن نعلن أن ديزني لاند باريس سيعاد افتتاحها في 17 يونيو مع ديزني لاند بارك، والت ديزني ستوديوز بارك، وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب وديزني فيليدج.. نتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى في قلب السحر".

وبحسب الإعلان، فإن إعادة افتتاح الحديقة "ستتبع بإجراءات معزّزة للصحة والسلامة، تتضمن تحديد عدد الزوّار المسموح بدخولهم، فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، ووضع أكثر من 2000 محطة لتعقيم اليدين حول المتنزه وفرض ارتداء الكمامة على العاملين والزوّار".

ووفق " اليوم" كانت "ديزني لاند" قد أغلقت أبوابها في مارس 2020، بعد الإغلاق العام الذي فُرض في فرنسا، ليعاد فتحها بعد بضعة أشهر في يوليو. لكن الإغلاق الوطني الثاني أجبر "ديزني لاند" على الإغلاق مرة أخرى في 29 أكتوبر الماضي.

وقرّرت الفرنسية في شهر مارس الماضي تحويل "ديزني لاند" إلى مركز للتطعيم ضد .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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