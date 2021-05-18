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الصدارة على حالها.. هذه هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم كرة القدم

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الصدارة على حالها.. هذه هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم كرة القدم الصدارة على حالها.. هذه هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم كرة القدم
غياب الأندية الإيطالية وهيمنة إنجليزية على القائمة العشرية

الصدارة على حالها.. هذه هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم كرة القدم

للعام الثالث على التوالي، حافَظَ ريال مدريد الإسباني على صدارة أعلى 50 ناديًا على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.

ووفقًا لمؤسسة "براند فينانس" المعنية بحساب قيم أكبر العلامات التجارية في العالم؛ فقد جاء ريال مدريد في المرتبة الأولى بعلامة تجارية قُدّرت قيمتها بـ1.276 مليار يورو.

وقال تقرير المؤسسة: إن مشاركات الفريق الملكي اللافتة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية؛ كانت عاملًا رئيسيًّا في رفع قيمة علامته التجارية وفق "سكاي نيوز عربية".

وخلال الـ7 سنوات الماضية، حقق ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وضمت القائمة 5 أندية فقط، تخطت علاماتها التجارية حاجز المليار يورو، هي: ريال مدريد وغريمه الإسباني برشلونة، ثم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان، وبايرن ميونيخ الألماني.

وضمت قائمة الأندية العشرة صاحبة العلامات التجارية الأعلى قيمة، 6 أندية إنجليزية؛ فيما غابت عنها الأندية الإيطالية تماما، وجاء ترتيبها كالتالي:

1. ريال مدريد: 1.276 مليار يورو.

2. برشلونة: 1.266 مليار يورو.

3. مانشستر يونايتد: 1.130 مليار يورو.

4. مانشستر سيتي: 1.118 مليار يورو.

5. بايرن ميونيخ: 1.068 مليار يورو.

6. ليفربول الإنجليزي: 973 مليون يورو.

7. باريس سان جرمان الفرنسي: 887 مليون يورو.

8. تشلسي الإنجليزي: 769 مليون يورو.

9. توتنهام هوتسبير الإنجليزي: 723 مليون يورو.

10. أرسنال الإنجليزي: 675 مليون يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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