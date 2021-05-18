أخبار عاجلة

الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة -
مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر" -
كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر -
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية

Print
"الصحة" حذَّرت من هذه السلوكيات ودعت للتخلص منها بالشكل الصحيح

في

رصدت "سبق" انتشار الكمامات بشكل كبير أمام بعض المحال في محافظة العارضة شرق منطقة جازان بعد التخلص منها؛ وهو ما يشكّل خطرًا كبيرًا، ينذر بكارثة، ويهدد بنقل الأمراض، بما فيها المستجد.

يأتي ذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة للتخلص منها بشكل صحيح.

وتفصيلاً، ألقى أصحاب المحال باللوم على الزبائن، مشيرين إلى أن البعض يلقيها فور الخروج من المحل بهذا الشكل، مشددين على أن الدور الموكل لهم هو تطبيق الاحترازات داخل المحال، غير أن "سبق" رصدت وجود كمامات مرمية بجانب الجلسات الخارجية لبعض المطاعم التي يقدَّم فيها الطلب المحلي.

وكان مجموعة من الخبراء من جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة قد خلصوا في دراسة حول مدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع.

وبيّنت الدراسة المنشورة نتائجها في مجلة "لانسيت" بعد التجارب التي أُجريت في درجة حرارة الغرف أن الفيروس يبقى على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات.

ووفق "سبوتنيك"، فإن الفيروس يعيش على الخشب والأقمشة المعالَجة لمدة يومين، ويختفي تمامًا عن الزجاج والأوراق النقدية في اليوم الرابع فقط، ويستمر وجود العدوى على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك من أربعة إلى سبعة أيام.

واتضح أن المطهرات المنزلية العادية تقوم بدور مهم في قتل الفيروسات.

وكان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد دعا الجميع للاهتمام دائمًا بعملية التخلص من أي كمامات أو قفازات أو مناديل بالشكل السليم والصحيح، قائلاً: "يجب رميها في سلة المهملات؛ كي لا نسد الخطر من جهة ونفتحه من جهات أخرى، ونكون -لا قدر الله- عرضة لانتقال المرض والعدوى بالتخلص من هذه الكمامات والقفازات بشكل غير مناسب".

وتابع: "حتى المناديل بعد أن نغطي الفم والأنف بها بعد عطاس أو كحة يجب التخلص منها بطريقة صحيحة وسليمة برميها في سلة المهملات بشكل مناسب".

يُذكر أن أمانة منطقة جازان كانت قد قامت خلال فترة العيد بـ 16171 جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية، والأسواق، والمطاعم، والمقاهي، وصالونات الحلاقة الرجالية، والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم رصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا