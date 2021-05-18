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الأخضر السعودي إلى اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب

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الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب الأخضر السعودي إلى اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب
الجميع حصل على شهادة PCR

الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب

تغادر اليوم الثلاثاء، بعثة السعودي الأول لكرة قدم الصالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى جمهورية العربية وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وكان مدرب المنتخب (الإسباني) فونسيكا اختار 16 لاعبًا لتمثيل المنتخب الوطني في المحفل العربي وهم : عبد الله كردي، أسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبد الإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبد الله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للصالات أوقعت الأخضر السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلٍ من المغرب والإمارات وجزر القمر.

من جهة أخرى، خضعت بعثة المنتخب السعودي، لمسحات طبية والحصول على شهادة PCR وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها جمهورية مصر العربية على كل الأشخاص القادمين لها والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض (COVID-19)، حيث أظهرت الفحوص سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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