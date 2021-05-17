مصادر قريبة من حزب الله تنفي علاقته بإطلاق صواريخ على إسرائيل

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جي بي سي نيوز :- نفت مصادر قريبة من "حزب الله" اللبناني، مساء الخميس، أن يكون للحزب علاقة بإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان تجاه بلدة شلومي شمالي إسرائيل؛ حيث سقطت في البحر من دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين، دون أن تتبن أي جهة المسؤولية عن ذلك حتى الساعة 23:15 ت.غ.

وقالت المصادر القربة من الحزب، لمراسل الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخوله بالتصريح للإعلام، إنه "لا علاقة لحزب الله بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولم يصدر بيان رسمي من الحزب حول الحادثة حتى الساعة.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الصواريخ انطلقت من منطقة زراعية تقع على الساحل جنوبي مدينة صور، وتبعد أكثر من 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.

وفور ذلك، نفذ الجيش اللبناني انتشارا عسكريا في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ، وفق ما أفاد شهود عيان للأناضول.

يأتي ذلك في ظل عدوان وحشي متصاعد تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ مساء الإثنين الماضي، على قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد 103 فلسطينيين، بينهم 27 طفلا و11 سيدة، فيما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتل 8 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة ردا على العدوان الإسرائيلي.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، منتصف ليل الخميس الجمعة، العثور على 3 صواريخ إضافية معدة للإطلاق في جنوب لبنان.

وقالت قيادة الجيش، في تغردية عبر "تويتر"، إن "وحداتها عثرت على 3 صواريخ في محيط مخيم الرشيدية (للاجئين الفلسطينيين) في مدينة صور (جنوب)".

وأرفق الجيش تغريدته بصورة لأحد الصواريخ التي عثر عليها، وبدا أنه معدا للإطلاق.

ويضم جنوب لبنان مخيمات عدة للاجئين الفلسطينيين، كما أنه يعد منطقة ذات نفوذ كبير لـ"حزب الله" المتحالف مع إيران، والذي خاض حربا مع إسرائيل في يوليو/تموز 2006 استمرت 33 يوما.

وتمتد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل على طول نحو 100 كلم.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، بانسحابها من هذه الأراضي، لكنها لم تنفذ.

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