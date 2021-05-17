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عون يدعو المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها

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عون يدعو المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها عون يدعو المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها

جي بي سي نيوز :- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تابع تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت قبل أيام في حي الشيخ جراح، واستهداف المسجد الأقصى".

وأضافت أن عون "دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها"، مجددا التأكيد أنه "لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام الحقوق".

وحيا الرئيس عون صمود الشعب الفلسطيني، معتبرا أن "طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية".

ومنذ الاثنين، استشهد 26 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجراح، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيتين.

ووقعت أغلب الإصابات في المسجد الأقصى ومحيطه بمدينة القدس، لدى اقتحامه مرتين، الإثنين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز.

وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في القطاع، إسرائيل، مهلة ساعتين من مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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