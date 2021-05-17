أخبار عاجلة

الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة -
مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر" -
كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر -
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مسيرات بالمخيمات الفلسطينية في لبنان نصرة للأقصى (شاهد)

Print
مسيرات بالمخيمات الفلسطينية في لبنان نصرة للأقصى (شاهد) مسيرات بالمخيمات الفلسطينية في لبنان نصرة للأقصى (شاهد)

جي بي سي نيوز :- خرج الفلسطينيون في عدد من مخيمات اللاجئين في لبنان في مسيرات تضامنية مع أهالي القدس المحتلة وما يجري هناك من اقتحامات للأقصى، ومحاولات تهجير سكان المدينة لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

وخرجت مسيرات في كل من مخيم برج البراجنة، ومخيم عين الحلوة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في وقت يحتشد فيه الفلسطينيون للاعتكاف بالأيام العشر الأخيرة من رمضان، وللدفاع عنه في وجه تهديدات المستوطنين.

وأفاد ناشطون بأن مواجهات اندلعت بين المرابطين في الأقصى وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة فلسطينيين، فيما أغلق الاحتلال أبواب البلدة القديمة للقدس.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن

الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن