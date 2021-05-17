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"هذه أرضنا".. تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية

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"هذه أرضنا".. روسيا تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية "هذه أرضنا".. تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية
تحولت إلى موقع تنافس عالمي للاستحواذ على مواردها

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، الدول الغربية من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية، قبيل انعقاد "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "لافروف" في مؤتمر صحافي في موسكو: "كان من الواضح تمامًا بالنسبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا، ونحن مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتحوّلت المنطقة القطبية الشمالية في السنوات الأخيرة إلى موقع تنافس جيوسياسي بين الدول المنضوية في "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" وهي: ، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وآيسلندا.

وسهّل التغير المناخي إمكان الوصول إلى القطب الشمالي، وزاد الاهتمام العالمي بالموارد الطبيعية للمنطقة، وطرق ملاحتها وموقعها الاستراتيجي بين أعضاء المجلس وكذلك الصين.وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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