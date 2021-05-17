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16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

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16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا في الأردن 16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (809) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (724,154) حالة.

•             سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9259) حالة.

•             بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.22%)، مقارنة مع (3.12%) يوم أمس.

•             تمّ إجراء (19177) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,940,992) فحصاً.

•             بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1272) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (703,642) حالة.

•             يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11253) حالة.

•             يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (77) حالة، فيما غادرت (74) حالة.

•             يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (714) حالة.

 

** القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

 

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

 

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 12%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

 

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 276 في محافظة العاصمة عمّان.

- 163 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.

- 75 في محافظة الزرقاء.

- 64 في محافظة معان، منها 14 في البترا.

- 42 في محافظة عجلون.

- 41 في محافظة البلقاء.

- 36 في محافظة المفرق.

- 30 في محافظة الكرك.

- 23 في محافظة العقبة.

- 22 في محافظة جرش.

- 21 في محافظة الطفيلة.

- 16 في محافظة مأدبا.

جي بي سي نيوز

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