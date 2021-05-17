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شاهد.. "الدارة" تحيي الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس للرياض

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شاهد.. "الدارة" تحيي الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس للرياض شاهد.. "الدارة" تحيي الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس للرياض
حدث مفصلي في تاريخ المملكة كان استفتاحاً لعصر الدولة الثالثة

شاهد..

بثَّت منصة دارة الملك عبدالعزيز التاريخية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم عدداً من التغريدات والانفوجرافيك تزامنًا مع الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الرياض.

وتضمنت التغريدات صوراً وكلمات ومقاطع تجسد الذكرى السنوية لاسترداد الرياض التي تحمل في طياتها حدثاً مفصلياً في تاريخ المملكة العربية وكان استفتاحاً لعصر الدولة السعودية الثالثة التي استمرت حتى الآن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم ومقاطع الفيديو عقب بثها اليوم انتشاراً واسعاً بين روّاد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من دارة الملك عبدالعزيز التاريخي بتوجيهات معالي الأمين العام للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري في تفعيل دور الدارة مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز التاريخية تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ما أسهم في قيام الدارة بدورها المحوري بتحقيق رسالتها السامية في حفظ تاريخ وآداب وتراث المملكة وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، بالإضافة إلى تاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية.

دارة الملك عبدالعزيز التاريخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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