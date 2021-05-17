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كورونا.. 3552 إصابة جديدة بالعراق و3232 حالة بباكستان

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كورونا.. 3552 إصابة جديدة بالعراق و3232 حالة بباكستان كورونا.. 3552 إصابة جديدة بالعراق و3232 حالة بباكستان
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. 3552 إصابة جديدة بالعراق و3232 حالة بباكستان

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1142925 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15995، فيما تم تسجيل 5447 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1050687 حالة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3232 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 74 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات في باكستان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 880362 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19617 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 792522 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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