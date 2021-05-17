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شاهد.. أسواق جازان تستقبل بواكير المانجو والكرتون ما بين 50 -200 ريال

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شاهد.. أسواق جازان تستقبل بواكير المانجو والكرتون ما بين 50 -200 ريال شاهد.. أسواق جازان تستقبل بواكير المانجو والكرتون ما بين 50 -200 ريال
أصناف عدة بينها "التومي والجل والجلين والزبدة وأبو سنارة والكنت" وغيرها

شاهد.. أسواق جازان تستقبل بواكير المانجو والكرتون ما بين 50 -200 ريال

شرعت أسواق منطقة جازان في استقبال بواكير المانجو، الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون في عرض إنتاجهم للبيع.

وتتمتع أشجار المانجو بإنتاجها الغزير، أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى، التي تتم زراعتها بالمنطقة، وتراوحت المانجو ما بين 50 -200 ريال للكرتون الذي يزن بين 30 و45 كيلوجرامًا من المانجو، بحسب نوع المنتج.

وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة، زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة، خلال الأسابيع القادمة، مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت في الارتفاع التدريجي؛ بما سيساهم في عرض أصناف متعددة من المانجو، مثل "التومي والجل والجلين والزبدة وأبو سنارة والكنت والكيت والبلمر والسنسيشن والباكستاني والهندي الخاص والفاو الزل والفندايكي والسوداني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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