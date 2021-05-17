أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حمدوك": السودان بلد غني جداً ولا يريد منحاً بل استثمارات

Print
"حمدوك": السودان بلد غني جداً ولا يريد منحاً بل استثمارات "حمدوك": السودان بلد غني جداً ولا يريد منحاً بل استثمارات
اعتبر أن نجاحه سيؤثر في المنطقة بأكملها

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن بلاده غنية جداً وتريد استثمارات وليس منحاً.

وقال "حمدوك" في مستهل مؤتمر باريس لدعم بلاده: "إن السودان يأتي بالأمل، فلنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، والسودان بلد غني جداً"، ووفقاً لوكالة السودان للأنباء.

من ناحيته، دعا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المؤسسات المالية الدولية إلى العمل على تخفيف الديون على السودان، والعمل على تمويل المشروعات المختلفة من خلال القروض والمنح.

ولفت إلى أهمية إعداد البيئة الجاذبة للاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم الخطط الاقتصادية.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس انعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان، الذي يستمر لمدة يومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا