الورود لـ"كي إل إم".. تدابير إضافية بمطار الدمام تُزامن عودة الرحلات الدولية

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إجراءات تشغيلية استعدادًا لاستقبال المسافرين.. و"الحربي": دعم كبير من الهيئة

شهد مطار الملك فهد الدولي، صباح اليوم، إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم"، متجهة إلى مدينة أمستردام؛ حيث تم توديع مسافريها بالورود؛ تزامنًا مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة ابتداءً من تاريخ 17 مايو 2021م، وقد اتخذت شركة مطارات الدمام عددًا من التدابير التشغيلية الإضافية استعدادًا لاستقبال المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، فهد بن سليمان الحربي: "عملنا على تطبيق العديد من التدابير التشغيلية استعدادًا لهذا القرار، مثل فتح بوابات إضافية في كل من طابق المغادرة وطابق الوصول لتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيادة موظفي فريق نقاط الفحص الصحي؛ ليصبح عددهم أكثر من ٧٠ موظفًا لخدمة مسارات أكثر وتسهيل دخول المسافرين ومرتادي المطار".

وأضاف "الحربي": "شركة داكو قامت بتوفير ١٢ جهازًا إضافيًّا للفحص الحراري عند المداخل الرئيسية لصالة السفر، بجانب إضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي".

واختتم: "حظينا بدعم كبير من الهيئة العامة للطيران المدني عن طريق العديد من البروتوكولات التنظيمية والحرص على تطبيقها بالطرق المثلى؛ وذلك بالتعاون مع كل القطاعات بالمطار التي تعمل كفريق عمل واحد لضمان سلاسة الإجراءات والحفاظ على سلامة مسافرينا ومنسوبينا".