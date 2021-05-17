أمطار ورياح عاتية.. إعصار "تاو تي" يتمركز ببحر العرب وهذه وجهته

★ ★ ★ ★ ★

يصنف كمداريٍّ من الدرجة الأولى مع احتمالية عالية لتعمقه وتطوره للثانية

تَوقّع كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، أن يتحرك الإعصار المداري "تاو تي" المتمركز حاليًا في بحر العرب، نحو السواحل الهندية والباكستانية مبتعدًا عن السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية.

وبحسب آخر "الرصدات" الجوية؛ فإن إعصار "تاو تي" لا يزال يصنف كإعصار مداري من الدرجة الأولى، مع احتمالية عالية لتعمقه وتطوره إلى الدرجة الثانية على سلم الأعاصير، مع استمرار تحركه باتجاه الشمال/الشمال الغربي، ومن ثم إلى الشمال الشرقي نحو سواحل الهند والباكستان، حاملًا معه كميات هائلة من الأمطار إضافة للرياح العاتية.