أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المياه الوطنية" تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

Print
"المياه الوطنية" تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل "المياه الوطنية" تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
رحبت بتساؤلات المواطنين عن طريق الرقم الموحد أو عبر حساباتها بمنصات التواصل

أعلنت شركة المياه الوطنية، آلية إقفال عدّاد المياه، بشكل مؤقت، في حال السفر وخلو المنزل من السكان.

وقالت الشركة إن آلية إغلاق العدّاد، بشكل مؤقت، لأصحاب العقار تتم بشكل إلكتروني بالدخول للقنوات الرقمية واختيار أيقونة (كل الخدمات) من قائمة الخدمات، ومن ثم اختيار أيقونة (إقفال مؤقت للعدّاد)، ثم بعد ذلك تحديد سبب إيقاف العدّاد واختيار أيقونة (إيقاف العدّاد بشكل مؤقت).

ورحبت الشركة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، باستقبال استفسارات العملاء كافة عن طريق الرقم الموحد (920001744) أو عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (@NWCcare) على مدار 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا