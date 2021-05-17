أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية.
وقالت "الهيئة": "الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة".
وأضافت في مقطع فيديو: "الساعة الـ1:00 صباحًا لحظة السماح بسفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية. ها نحن نتوِّج التزامنا، وباستمرار التزامنا نحافظ على مكتسباتنا استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة". (لمشاهدة الفيديو:
)الهيئة العامة للطيران المدني فيروس كورونا الجديد هيئة الطيران المدني
الآن، نعلن عن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، #استعدادًا_للصعود على متن #رحلة_آمنة ✈️#الطيران_المدني pic.twitter.com/qUPIpyaHVm— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 16, 2021