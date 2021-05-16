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34 مقهى شعبيًا للشيشة بمكة تستعد لاستقبال زبائنها المحصنين

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34 مقهى شعبيًا للشيشة بمكة تستعد لاستقبال زبائنها المحصنين 34 مقهى شعبيًا للشيشة بمكة تستعد لاستقبال زبائنها المحصنين
أمانة العاصمة المقدسة ستتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات

34 مقهى شعبيًا للشيشة بمكة تستعد لاستقبال زبائنها المحصنين

بلغ إجمالي عدد المقاهي الشعبية المتخصصة في تقديم الشيشة والمعسلات بمكة المكرمة، والتي أكملت استعداداتها لممارسة النشاط بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يبدأ تفعيله اليوم الاثنين الخامس من شوال الحالي، 34 مقهى.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف؛ لافتًا إلى أن الأمانة ستتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتعلقة بعودة الشيشة والمعسلات في تلك المقاهي على مدار الساعة؛ ومنها اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في " توكلنا" والتباعد، إلى جانب عدم تجاوز خمسة أشخاص على الطاولة وغيرها من البروتوكولات.أمانة العاصمة المقدسة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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