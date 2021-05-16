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نائب المدير العام للجوازات يتفقَّد جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي

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نائب المدير العام للجوازات يتفقَّد جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي نائب المدير العام للجوازات يتفقَّد جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي
بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين

نائب المدير العام للجوازات يتفقَّد جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي

قام نائب المدير العام للجوازات، اللواء الدكتور صالح المربع، اليوم بجولة تفقدية لإدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، شملت مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، ووقف خلالها على جاهزية جوازات المطار لتسهيل سفر المواطنين بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين. واطلع كذلك على الإجراءات المتبعة والآلية المحددة لمغادرة المسافرين عبر الأنظمة الإلكترونية.

وأكد اللواء المربع أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19)، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.

الجوازات المديرية العامة للجوازات مطار الملك خالد الدولي فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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