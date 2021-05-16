أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الراجحي": لقَحنا 50%؜ بحائل ضد كورونا وسنحقق 100% قريباً

Print
"الراجحي": لقَحنا 50%؜ بحائل ضد كورونا وسنحقق 100% قريباً "الراجحي": لقَحنا 50%؜ بحائل ضد كورونا وسنحقق 100% قريباً
تقدم لقاح "فايزر" في عدة مراكز بالمنطقة

أكد المشرف العام لبرنامج اللقاحات بمنطقة حائل الدكتور صالح الراجحي، عبر حسابه في "تويتر"، أن عدد الذين تلقوا لقاح وصل لقرابة 231 ألف شخص، في مراكز اللقاح بمنطقة حائل، محققين بما نسبته 50.4%؜ من المستهدف 75% لمنطقة حائل.

وأضاف الدكتور "الراجحي" أن منطقة حائل تُسجِّل أول منطقة بالمملكة يتم تطعيم 50% من سكانها، وأن النسبة عالية، ويساعد إقبال المواطنين والمقيمين على اللقاح إلى الوصول إلى نسبة 100%؜ قريباً.

ونوّه "الراجحي" بأن الأولوية في التطعيم لكبار السن ومَن هم فوق 60 عاماً ولا يشترط تسجيل موعد، ولِمَن هم أقل يشترط الحجز وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحياً، داعياً المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وكان "الراجحي" قد أشار في أبريل الماضي أثناء تفقّده لمستشفى محافظة الحائط إلى أنه سيتم تطعيم 70%؜ من المواطنين والمقيمين في منطقة حائل خلال شهرين.

يُذكر أن منطقة حائل تقدم لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات الرئيسي في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، مركز صلاح الدين، والمستشفى السعودي الألماني والمستشفيات الطرفية في المنطقة وذلك في الشملي والحائط و الشنان وبقعاء وموقق والسليمي والغزالة وسميراء بالإضافة إلى مركزي صحيّ "جُبّة" و"تربة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا