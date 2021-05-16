276 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (276) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (723,345) حالة.
'سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9243) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.12%)، مقارنة مع (3.41%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (8857) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,921,815) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (824) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (702,834) حالة.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11268) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (98) حالة، فيما غادرت (58) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (724) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 13%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 124 في محافظة العاصمة عمّان.
- 40 في محافظة الزرقاء.
- 29 في محافظة المفرق.
- 28 في محافظة إربد، منها 1 في الرمثا.
- 25 في محافظة عجلون.
- 12 في محافظة الكرك.
- 6 في محافظة البلقاء.
- 4 في محافظة معان.
- 4 في محافظة مأدبا.
- 3 في محافظة جرش.
- 1 في محافظة العقبة.
- 0 في محافظة الطفيلة.