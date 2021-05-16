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276 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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276 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 276 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت (276) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (723,345) حالة.

'سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9243) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.12%)، مقارنة مع (3.41%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (8857) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,921,815) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (824) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (702,834) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11268) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (98) حالة، فيما غادرت (58) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (724) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 13%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%


- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 124 في محافظة العاصمة عمّان.

- 40 في محافظة الزرقاء.

- 29 في محافظة المفرق. 

- 28 في محافظة إربد، منها 1 في الرمثا.

- 25 في محافظة عجلون.

- 12 في محافظة الكرك.

- 6 في محافظة البلقاء.

- 4 في محافظة معان.

- 4 في محافظة مأدبا.

- 3 في محافظة جرش.

- 1 في محافظة العقبة.

- 0 في محافظة الطفيلة.

جي بي سي نيوز

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