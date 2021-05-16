أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

المغرب الفاسي: تعيين الثنائي التونسي فتحي جبال وعبد الحي بن سلطان على راس الجهاز الفني

Print
المغرب الفاسي: تعيين الثنائي التونسي فتحي جبال وعبد الحي بن سلطان على راس الجهاز الفني المغرب الفاسي: تعيين الثنائي التونسي فتحي جبال وعبد الحي بن سلطان على راس الجهاز الفني


اعلن المغرب الفاسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين الثنائي التونسي فتحي جبال كمدرب اول وعبد الحي بن سلطان كمدرب مساعد على راس الجهاز الفني لفريق اكابر كرة القدم.

وسيكون رهان الثنائي التونسي اخراج المغرب الفاسي من ازمة النتائج التي يمر بها اذ يحتل الفريق المركز الثاني في البطولة المغربية برصيد 18 نقطة على بعد 5 نقاط من متذيل الترتيب نهضة زمامرة.

وسبق لفتحي جبال ان درب عدة اندية ابرزها النادي الصفاقسي والشحانية القطري وعجمان الاماراتي والشباب السعودي ومواطنه الفتح الذي توج معه بالبطولة والسوبر عام 2013 في حين تبقى اهم محطات عبد الحي بن سلطان في عالم التدريب قيادته التونسي للاصاغر الى التاهل لمونديال اليابان 2013 واحراز بطولة الرابطة المحترفة الثانية مع نادي حمام الانف وضمان الصعود الى درجة النخبة خلال الموسم الحالي.

يذكر ان البطولة المغربية تضم مدربين تونسيين اخرين هما فوزي البنزرتي مع الوداد ولسعد جردة مع الرجاء.

وات

كوورة

مواضيع متعلقة
"موهبة": انطلاق معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشاركة في "آيسف 2021"

"موهبة": انطلاق معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشاركة في "آيسف 2021"

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في "آيسف" في أمريكا

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في "آيسف" في أمريكا