المغرب الفاسي: تعيين الثنائي التونسي فتحي جبال وعبد الحي بن سلطان على راس الجهاز الفني

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اعلن المغرب الفاسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين الثنائي التونسي فتحي جبال كمدرب اول وعبد الحي بن سلطان كمدرب مساعد على راس الجهاز الفني لفريق اكابر كرة القدم.

وسيكون رهان الثنائي التونسي اخراج المغرب الفاسي من ازمة النتائج التي يمر بها اذ يحتل الفريق المركز الثاني في البطولة المغربية برصيد 18 نقطة على بعد 5 نقاط من متذيل الترتيب نهضة زمامرة.

وسبق لفتحي جبال ان درب عدة اندية ابرزها النادي الصفاقسي والشحانية القطري وعجمان الاماراتي والشباب السعودي ومواطنه الفتح الذي توج معه بالبطولة والسوبر عام 2013 في حين تبقى اهم محطات عبد الحي بن سلطان في عالم التدريب قيادته المنتخب التونسي للاصاغر الى التاهل لمونديال اليابان 2013 واحراز بطولة الرابطة المحترفة الثانية مع نادي حمام الانف وضمان الصعود الى درجة النخبة خلال الموسم الحالي.

يذكر ان البطولة المغربية تضم مدربين تونسيين اخرين هما فوزي البنزرتي مع الوداد ولسعد جردة مع الرجاء.

وات