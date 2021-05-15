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متحدث "الصحة" للمحصّنين: الجائحة قائمة.. استمروا في لبس الكمامة وتطبيق التباعد

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متحدث "الصحة" للمحصّنين: الجائحة قائمة.. استمروا في لبس الكمامة وتطبيق التباعد متحدث "الصحة" للمحصّنين: الجائحة قائمة.. استمروا في لبس الكمامة وتطبيق التباعد
قال إن اللقاح يُسهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير ولكن لا يمنعها

متحدث

طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم، جميع المحصّنين بالاستمرار في لبس الكمامة وتطبيق التباعد.

وقال "العبدالعالي" في رسالة وجهها لهم عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لسلامتكم وسلامة من تحبون؛ مهم أن يستمر جميع (المحصنين) في لبس الكمامة وتطبيق التباعد".

وأشار إلى أن "اللقاح يُسهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة، خصوصًا أن الجائحة لا تزال قائمة".

وشدد على أن "التزامنا مهم حتى نصل للمناعة المستهدفة مجتمعيًا معًا، بإذن الله".

وكان المسؤولون في القطاع الصحي في الولايات المتحدة قد أوصوا بتخفيف قيود ارتداء الكمامة، والسماح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، بعدم ارتدائها في معظم الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق، ووصف الرئيس جو بايدن الخطوة بـ"اليوم العظيم".لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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