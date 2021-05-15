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"الاتحاد" يفشل في العودة للمنافسة.. و"ضمك" يزيد آماله في البقاء

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أضاع ضمك على شقيقه الاتحاد فرصة العودة بقوة للمنافسة على تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين عقب التعادل معه مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ27 من المسابقة.

كان ضمك البادئ بالتسجيل عبر محترفه إيميليانو زيلايا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، في حين تعادل اللاعب رودريغز للاتحاد في الدقيقة الـ83.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ 47 مستقرًّا في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد ضمك للنقطة الـ29 رافعًا آماله في البقاء إلى حد ما بدوري المحترفين.

ضمك الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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