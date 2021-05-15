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السفارة في القاهرة توضح آلية سفر السعوديين لمصر

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في بيان صحفي: دفع التأشيرة وفحص كورونا قبل السفر بـ72 ساعة

السفارة السعودية في القاهرة توضح آلية سفر السعوديين لمصر

أوضحت السفارة في القاهرة مساء اليوم شروط سفر السعوديين إلى .

وقالت السفارة في بيان صحفي عبر حسابها بـ"تويتر" مساء اليوم إنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر بما يأتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قِبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يُعتدّ بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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