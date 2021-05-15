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"سكان مكة" يذبحون أكثر من 35 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان

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"سكان مكة" يذبحون أكثر من 35 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان "سكان مكة" يذبحون أكثر من 35 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان
وفق تطبيقات إلكترونية للأمانة لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل

تجاوز إجمالي عدد الذبائح التي تم ذبحها في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك 35 ألف ذبيحة بشتى أنواع المذبوحات، من بقر وأغنام وإبل.

وتفصيلاً، بلغ إجمال يعدد مذبوحات الأهالي "20031" ذبيحة، و11357 ذبيحة في الملاحم، مقابل 4185 ذبيحة في المطابخ، بينما تم ذبح 5575 ذبيحة عن طريق التطبيقات الذكية؛ وبهذا يصبح إجمالي أعداد المذبوحات خلال شهر رمضان بمكة المكرمة 35573 ذبيحة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت بداية شهر رمضان المنصرم تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل؛ لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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