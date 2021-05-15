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شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

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فرز بصري وتوعوي وتشديد على أهمية الإجراءات الاحترازية بالمساجد

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

شاركت صحة بيشة ممثلة بالفرق الصحية الميدانية بجميع المحافظات وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتقديم خدمات الفرز البصري والتوعوي والتشديد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد ومصليات العيد ومتابعتها، بالإضافة للتوعية بأهمية أخذ اللقاح.

وبدأت النقاط المخصصة للفرز أعمالها بالكشف على المصلين، حيث يتم تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى، حسب التوجيهات المنظمة للتأكد من سلامتهم قبل دخولهم للمصليات.

وشددت صحة بيشة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار .

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

شاهد.. خدمات ميدانية للفرق الصحية ببيشة بمصليات العيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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