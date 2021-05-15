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بعد 420 يومًا ..الأجواء مفتوحة أمام السعوديين والمالديف والبحرين تربحان السباق

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بعد 420 يومًا ..الأجواء مفتوحة أمام السعوديين والمالديف والبحرين تربحان السباق بعد 420 يومًا ..الأجواء مفتوحة أمام السعوديين والمالديف والبحرين تربحان السباق
الجزر والدول الساحلية تتصدر الحجوزات .. والتدابير والشروط الوقائية ضرورة

بعد 420 يومًا ..الأجواء مفتوحة أمام السعوديين والمالديف والبحرين تربحان السباق

ساعات قليلة وترفع قيود السفر إلى الخارج للمواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم والمواطنين المتعافين من ، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس وأما من يقل عن 18 عامًا يجب أن تكون لديهم بوليصة تأمين معتمدة، بعد مرور 14 شهرًا من بداية الإغلاق في شهر مارس 2020 .

وترفع القيود في 17 مايو 2021 في تمام الساعة 1 صباحًا يسافر المواطنون إلى الدول التي يرغب في السفر إليها مع الأخذ في الاعتبار التدابير الوقائية والاحترازات.

وأكدت العديد من وكالات السفر أن أغلب الحجوزات لشهر مايو بدايات يونيو 2021 اتجهت إلى المالديف وبذلك تكون قد تصدرت الوجهات المطلوبة من قِبل السعوديين وتأتي مملكة البحرين أيضًا في أولوية الطلبات والحجوزات الفندقية بسبب القرب الجغرافي وسهولة الوصول والعروض الكبيرة على الفنادق.

وأكدت الوكالات أن العديد من الوجهات مفتوحة الآن للسعوديين مثل الأردن والمغرب وقطر وجزر القمر ونيبال وسيرلانكا وأوزبكستان وجورجيا وقيرغيزستان، جنوب إفريقيا وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوتسوانا وأنغولا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وليسوتو.

وأوربيًا تستقبل جزيرة قبرص اليونانية واليونان وجبل طارق والبوسنة، وأوكرانيا وكوسوفو وألبانيا وكرواتيا المسافرين، ودول أمريكا اللاتينية منها هايتي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وبنما والإكوادور.

وبالنسبة لمصر فمن التغييرات التي طرأت على استقبال السعوديين فرض رسوم تأشيرة دخول 100 ريال سعودي مع فحص PCR سلبي ما يزيد على ٧٢ ساعة ويستثنى الأطفال ٨ سنوات فأقل، وفي تونس مطلوب شهادة تحليل سلبي pcr لمدة 72 ساعة مع تحميل تطبيق "احمي" مع حجر إجباري للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

وفي سريلانكا مطلوب تأشيرة إلكترونية فحص PCR سلبي ما يزيد على ٩٦ ساعة من الوصول ثم فحص آخر عند الوصول مع شهادة اللقاح مع حجر صحي إلزامي لمدة ١٤ يومًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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