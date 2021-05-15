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في "ديربي القصيم" .. التعاون يضرب الرائد بثنائية ويقفز للمركز الثالث

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في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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حقق التعاون فوزًا مستحقًا على نظيره الرائد 2/1 في لقاء قمة الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ( ديربي القصيم)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدف سميحان النابت، بعد استثماره لتمريرة رائعة وصلته من "تاوامبا" عند الدقيقة 45 .

وأضاف "كاكو" الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 47 من الشوط الثاني بعد خطأ قاتل من حارس الرائد "دوخة".

وتستمر أخطاء الحراس، وهذه المرة يستثمر عبد الله المقرن عند الدقيقة 82 خطأ حارس التعاون "كاسيو" ليرسل كرة ساقطة داخل شباك التعاون كهدف أول للرائد.

بتلك النتيجة قفز التعاون للمركز الثالث برصيد 47 نقطه، فيما بقي الرائد بنقاطه الـ 35 في المركز العاشر.

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الرائد التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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