رسميًّا.. أول دولة أوروبية تستقبل السعوديين 14 مايو.. وهذه هي الإجراءات

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ممن تلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا .. وفي خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية

أعلنت اليونان كأول دولة أوروبية إلغاء الحجر الصحي للسعوديين القادمين الذين تلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا، وذلك في خطوة على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتُعدُّ هذه المرة الأولى التي تفتح فيها اليونان أبوابها للسياح من العالم منذ مارس 2020 كأولى الوجهات الأوروبية الرئيسية التي تعيد فتح أبوابها للسياح قبل موسم الصيف بموجب القواعد الجديدة.

أبواب اليونان مفتوحة أمام القادمين من السعودية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الذين تم تطعيمهم، أو خضعوا لاختبار PCR قبل 72 ساعة من الوصول.

وهذا الاختبار إلزامي لجميع السياح، بمن في ذلك الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 5 سنوات، بغض النظر عن الوضع الوبائي في بلد المغادرة. كما يجب أن تتضمن شهادة التطعيم عدد الجرعات وتواريخها بإحدى هذه اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية). ويجب أن يتطابق الاسم الكامل للشخص مع الاسم الموجود في جواز السفر أو أي وثيقة سفر أخرى معترف بها.

وأعلنت اليونان خلو العشرات من الجزر الأصغر التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة من الإصابات بالفيروس مع تلقي جميع السكان فيها اللقاح. ويتوسع برنامج التطعيم الآن ليشمل جزرًا أكبر.

وتشترط الحكومة اليونانية القدوم عن طريق الرحلات الجوية لمن هم قادمون خارج الاتحاد الأوروبي، ويُسمح للركاب بدخول البلاد عبر جميع المطارات الدولية وموانئ باتراس وإيغومينيتسا وكورفو.

ويعد الامتثال للبروتوكولات الصحية أثناء النقل وطوال فترة إقامتك في اليونان العامل الرئيسي الذي سيسمح لنا جميعًا بالبقاء آمنين، والعودة إلى الحياة الطبيعية.