فلسطين: جهودنا متواصلة لتعميق الحراك الدولي الضاغط لوقف العدوان

★ ★ ★ ★ ★

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤول أممي جهود وقف التصعيد الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تواصل بذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقوم بمتابعة تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والقرارات الأممية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء والأصدقاء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن شعبنا وقيادتنا ماضون في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وإن شعبنا صامد في أرض وطنه ومتمسك بحقوقه، ولا يقبل بمساواة الضحية بالجلاد وسياسة الكيل بمكيالين، ولن تنطلي عليه الصيغ والمواقف السياسية الملتبسة لبعض الدول التي توفر الغطاء للاحتلال وجرائمه.

وأدانت الوزارة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرض وطنه ومقدساته وممتلكاته.

في سياق متصل بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التحركات والجهود المستهدفة لوقف التصعيد ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأكد الجانبان ضرورة إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام.