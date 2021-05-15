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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية
في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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