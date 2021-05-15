بمشاركة سعودية و62 دولة.. العالم يترقب غدًا افتتاح سوق السفر بدبي

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أول حدث حضوري منذ بداية جائحة "كورونا" وتحت شعار بزوغ فجر جديد

يفتتح غدًا في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة وزارة السياحة السعودية النسخة 28 من معرض سوق السفر العربي 2021، والذي يعد أول حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم منذ بداية ظهور جائحة "كورونا" تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة".

وسيتم خلال المعرض عقد 67 جلسة مؤتمر بمشاركة أكثر من 145 متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا وتنظيم فعالية المسرح العالمي لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، مثل السعودية والصين وعقد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة، كما تشارك بجانب السعودية 61 دولة تمثلها الشركات العارضة الرئيسية.

وتأتي من أبرز فعاليات اليوم الأول للمعرض انعقاد الجلسة الافتتاحية بعنوان السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، ثم انعقاد جلسة أخرى بعنوان السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد 19، وتضم كلاً من المتحدثين: وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي ووزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزياني، والعضو المنتدب للهند والشرق الأوسط وأفريقيا لفنادق ومنتجعات IHG هيثم مطر.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس أن هذا العام أكثر من أي عام آخر، عملنا به جنباً إلى جنب مع شركائنا والجهات الراعية معاً بشكل وثيق كي نتمكن من إقامة هذا الحدث الضخم بشكل حضوري، والذي سيحدد أسلوب صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط للأشهر المقبلة المتبقية من العام الجاري.

وسيقام أسبوع السفر العربي على مدى 10 أيام ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، ومن الفعاليات الأخرى التي يتضمنها أسبوع السفر العربي إلى جانب النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي هي منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة، وكذلك معرض تكنولوجيا السفر ترافيل فورورد ومؤتمر السفر الافتراضي لرابطة سفر الأعمال العالمية لمدة نصف يوم وقمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط التي يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفعاليات التواصل السريع للمؤثرين الرقميين والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية للمنطقة بما في ذلك الصين وبالطبع انعقاد الحدث الافتراضي من معرض سوق السفر العربي.

وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12.000 زائر من 140 دولة.