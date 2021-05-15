أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العمار" لعشاق "البلاك كوفي": تعدّ من أفضل المشروبات

Print
"العمار" لعشاق "البلاك كوفي": تعدّ من أفضل المشروبات "العمار" لعشاق "البلاك كوفي": تعدّ من أفضل المشروبات
أكد أنها عبارة عن بن خالص ‏مطحون يقدم بطريقة مفلترة

زف مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خبرًا سارًا لعشاق البلاك كوفي "القهوة السوداء"، حيث وصفها بأنها من أفضل المشروبات الموجودة على وجه الأرض.

وقال "العمار" في مقطع على توتير تعليقًا على المشروب الأول لدى الشباب اليوم: القهوة السوداء من أفضل المشروبات الموجودة على الأرض مع والشاي الأخضر.

وأضاف: القهوة السوداء، بنٌ خالص مطحون ويقدم بطريقة مفلترة ولا يطبخ مع الماء، عكس القهوة العربية التي يتم طبخها مع الماء فتصبح بها شوائب، بينما القهوة السوداء تُفلتر، وبالتالي تعتبر من أفضل المشروبات على وجه الأرض.

وأردف: الدراسات بشأن القهوة السوداء كثيرة وأثبتت أنها آمنة جدًا ومفيدة، وننصح بأن يؤخذ منها بمقدار كوبين إلى 3 أكواب على حسب الشخص، مع أهمية عدم إضافة السكر وغيره لتكون صحية تمامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

صور وفيديو : آلاف الاردنيين شاركوا في مهرجان (فلسطين عنوان النصر ) في سويمة بالبحر الميت

صور وفيديو : آلاف الاردنيين شاركوا في مهرجان (فلسطين عنوان النصر ) في سويمة بالبحر الميت

فيديو "الطفلة والحيوان المفترس" يتفاعل لضبط المخالفة.. و"الفطرية" تحذّر

فيديو "الطفلة والحيوان المفترس" يتفاعل لضبط المخالفة.. و"الفطرية" تحذّر