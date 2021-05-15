أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ حملة مكافحة الأمراض بمخيمات الحديدة

Print
"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ حملة مكافحة الأمراض بمخيمات الحديدة "إغاثي" الملك يواصل تنفيذ حملة مكافحة الأمراض بمخيمات الحديدة
تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

ونوّه المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الأهدل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية وإقامة الحملات المستمرة، مؤكدا أهمية المشاريع المقدمة من المركز والتي تلامس الاحتياجات الفعلية لأبناء المحافظة وتسهم في الرفع والتخفيف من معاناتهم وتحديدا النازحين.

من جانبه، أوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي أن حملة الرش لمكافحة الأوبئة تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للحد من تفشي الأمراض في الجمهورية اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا