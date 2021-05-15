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"الغذاء والدواء" تحذر من بعض منتجات كحل الإثمد

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لاحتوائها على معادن سامة.. وتسبب ضررًا للأعصاب

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ‏بعض منتجات كحل الإثمد رديئة الصنع، على خلفية احتوائها على معادن سامة.

وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها في موقع "تويتر": ‏بعض منتجات كحل الإثمد رديئة الصنع، وتحتوي على معادن سامة؛ لذا توصي "الغذاء والدواء" بشراء منتجات التجميل من مصادر بيع موثوقة.

وأضافت: منتجات الكحل الإثمد رديئة الصنع تؤدي للإصابة بأضرار صحية في العين والجهاز العصبي.

وشددت على ضرورة إيقاف استخدام المنتج في حال حدوث أي ضرر أو التهاب في العين أو أي عرض جانبي، والتوجه للطبيب مباشرة.

وأردفت الهيئة: التحقق من إدراج المنتج في قائمة منتجات التجميل المسجلة لدى الهيئة قبل استعماله عبر تطبيق طمني، مع الحرص على شرائه من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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