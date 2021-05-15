البرلمان العربي يحذر من خطورة استمرار تدهور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

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دعا الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي

‬حذّر البرلمان العربي من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.

وأشاد البرلمان العربي في بيان اليوم، بالمواقف المشرفة التي اتخذها عدد من الدول؛ لمساندة وإغاثة الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين الأبية في مواجهة الإحتلال الغاشم.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي وبذل كل الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

وطالب مجلسَ الأمن والأممَ المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية، والضغط على "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.