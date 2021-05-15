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"ابن حنيظل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التعزية في فقيدهم

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"ابن حنيظل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التعزية في فقيدهم "ابن حنيظل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التعزية في فقيدهم

رفع ناصر بن محمد بن حنيظل آسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على تعزيتهما في فقيدهم محمد بن علي القريني رحمه الله.

وقال "ابن حنيظل": هذه المواقف الإنسانية ليست مستغربة على ولاة أمرنا -حفظهم الله وسدد خطاهم- في وقوفهم مع أفراد شعبهم في أفراحهم وأحزانهم؛ في تجسيد لأسمى معاني التلاحم والمحبة بين الراعي والرعية، كتب الله أجرهم وسدد خطاهم ونصرهم.

كما قدم شكره للأمير مشعل بن خالد بن فهد آل فيصل آل فرحان على تعازيه ومواساته، ولجميع من قدّم العزاء من الأمراء ومشايخ القبائل وعموم من واسانا في الفقيد رحمه الله.

داعياً الله عز وجل ألا يريهم المكروه في ذويهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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