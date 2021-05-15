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"تل ابيب" تحت نيران صواريخ المقاومة.. الإسرائيليون في الملاجئ "حتى إشعار آخر"

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"تل ابيب" تحت نيران صواريخ المقاومة.. الإسرائيليون في الملاجئ "حتى إشعار آخر" "تل ابيب" تحت نيران صواريخ المقاومة.. الإسرائيليون في الملاجئ "حتى إشعار آخر"

أعلنت المقاومة الفلسطينية أن "تل أبيب" صارت تحت نيران صواريخ المقاومة, وقالت في بيان لها، اليوم السبت، هجوم بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، وقالت إنه رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.
وأعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" قصف منطقة مغتصبة "موديعين" غرب رام الله، وصرحت بأن ذلك "إهداء لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقام لدمائهم".
وقالت: "نوجه الآن ضربةً صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".
في الأثناء أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأفادت مصاد اعلامية بأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط مطار بن غورين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "لأول مرة تصل الصواريخ إلى مناطق شمال الضفة المحتلة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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