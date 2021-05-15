المقاومة الفلسطينية توجّه ضربة صاروخية جديدة لأسدود بعشرات الصواريخ

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رداً على مجزرة مخيم الشاطئ.. والجيش الإسرائيلي يدعو سكان تل أبيب للدخول للملاجئ

‬أعلنت كتائب القسام عن توجيها ضربة صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ، مؤكدةً أن ذلك يأتي "رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

وأعلنت كتائب القسام عن قصف منطقة "موديعين"، غرب مدينة رام الله، مشيرة إلى أن ذلك "إهداء لأرواح ضحايا الضفة المحتلة وانتقاماً لدمائهم".

ونفذت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، هجوماً بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، وقالت إنه رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وفي الأثناء أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.