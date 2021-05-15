فيديو العيديات.. شابة سعودية ترسم بهجة العيد على وجوه حراس الأمن

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"القحطاني": نحن في دولة تحث دائماً على بذل الخير والبر

‬رسمت شابة سعودية ملامح فرحة العيد وبهجته على وجوه حراس الأمن بالعيديات.

وتحدثت صاحبة الفكرة ومؤسّسة مبادرة #اهلنا_اولى الشابة فاطمة القحطاني لقناة "الإخبارية" حول ردود الفعل والأصداء الإيجابية لمبادرتها قائلةً: "حراس الأمن هم منا وفينا، وكم هو جميل سماع دعوة صادقة من أحد منهم أو معايدة لطيفة، ونحن في دولة تحث دائماً على بذل الخير والبر".

وأكدت المتطوعة "القحطاني" أنها لم تتوقع ردود الفعل بعد نشر الفيديو الذي صورته لوالدتها قائلةً: "هذا أول فيديو لي في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وعندما نشرته لم يكن لديّ وقتها سوى 4 متابعين فقط، وقد فاق توقعاتي وتصوري، كان مذهلاً دعم الناس ودعوتهم وفرحتهم، وكانت تعليقاتهم مثل الثلج على صدورنا، وتعكس طيبة الشعب السعودي ونقاءه وحبه للخير والإحسان والعطاء.

وأكدت "القحطاني" أن هذه المبادرة التي نشرت الفيديو من خلالها تحت هاشتاق "أهلنا أولى" ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، مشيرةً إلى اتساع مجالات وتنوع عمل الخير، ولا يشترط أن يملك الإنسان مالاً، ويكفي أنه يمتلك فكرة أو روح المبادرة والمساعدة.

وأهابت "القحطاني" بمن لديهم عمالة بالمبادرة لرسم الفرحة والابتسامة بالعيد على وجوههم، من خلال تقديم الهدايا الرمزية وبطاقات معايدة؛ فهي تصنع الفرق الكبير والأجر العظيم.