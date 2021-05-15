المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

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مع رياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط في البرد، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.