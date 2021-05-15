"إسرائيل" توجه تحذيراً إلى لبنان.. وتحركات لمنع اختراق الحدود

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تزامناً مع ذكرى النكبة ووسط دعوات للمشاركة في تظاهرات

وجّهت "إسرائيل"، السبت، تحذيراً إلى لبنان، قائلة إنه "سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمسّ بسكان إسرائيل"، وذلك بعد محاولات لاختراق الحدود وانتشار دعوات للمشاركة في تظاهرات هناك، فيما وضع الجيش اللبناني حواجز لمنع اختراق الحدود.

وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون، قبالة مستوطنة المطلة الإسرائيلية، الحدودية مع الجنوب اللبناني.

وأقام الجيش الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية، ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب على متن حافلات، للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود؛ تضامناً مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتوقع أن تحيي مجموعة من الأحزاب والقوى الفلسطينية "يوم النكبة" في المنطقة الحدودية وفي عدد من المناطق، توازياً مع الأحداث التي تجري في الأراضي الفلسطينية وغزة.

وبعد ظهر الجمعة، نظم شبان على الحدود الجنوبية تظاهرة داعمة لفلسطين. وبعد محاولتهم اجتياز الحدود، توفي شخص وأصيب آخر بجروح نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم.

وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة لمنع أي تجمعات من الاقتراب من السياج الفاصل، كما سير مع قوات اليونيفيل دوريات في المنطقة.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، إنه على اتصال مباشر مع الأطراف، مشيرا إلى أن قوات اليونيفل "متواجدة على الأرض لمنع الانتهاكات، وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية وقد عززنا الأمن في المنطقة".