شاهد من مجزرة #عائلة_أبو_حطب.. صرخات موجعة للأب المكلوم بعدما فقد زوجته وجميع أطفاله

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استشهدوا بملابس العيد.. فيما ارتفعت حصيلة شهداء الغارات إلى 140 من بينهم 39 طفلاً و22 امرأة

مع تواصل العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يعيش سكان المدينة قصصاً مأساوية كل يوم، ففي قصة جديدة ظهرت مع صباح السبت، فقد فلسطيني زوجته و3 من أطفاله، جرّاء ضربة جوية إسرائيلية، استهدفت القطاع.

وشهد مخيم الشاطئ مجزرة راح ضحيتها عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة، فقد قتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية.

وقال المواطن الفلسطيني محمد أبوحطب، إنه فقد زوجته وثلاثة من أبنائه بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الشاطئ مساء أمس الجمعة.

وبحسب فيديو نشرته وكالة "فلسطين الآن"، قال أبو حطب، إن أولاده كانوا قد لبسوا ملابس العيد وذهبوا برفقة زوجته إلى المخيم لقضاء العيد مع أقربائهم.

وأكد أبو حطب، أن الطيران الإسرائيلي لم ينذر المدنيين في مخيم الشاطئ قبل قصف المنازل، قائلاً: "قصفوا المنزل بلا سابق إنذار".

وعن أعمار أولاده، قال: "الحمد لله على كل حال، استشهدت زوجتي أم صهيب، واستشهد صهيب 14 سنة، وعبد الرحمن 8 سنوات، وحسام عمره 6 سنوات".

وعمن نجا من القصف قال أبو حطب: "الحمد لله عندي واحد اسمه عمر خمسة شهور، طلعوه من القصف ناجي الحمد لله أن أبقى لي واحداً، لكن لي ابن اسمه يحيى 11 سنة، مفقود حتى اللحظة لم يتم العثور عليه".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية صوراً مروعة، تظهر جثث الأطفال مسجاة على الأرض، ملفوفة بكفن أبيض. فيما أظهرت مشاهد أخرى أحد أفراد العائلة أو الأقرباء على ما يبدو ينتحب مرمياً فوق الجثث.

تأتي تلك المجزرة، فيما تدخل غزة يومها السادس من القصف الإسرائيلي العنيف، يقابله ضربات صاروخية أيضاً تطلق من قبل حركة حماس في القطاع باتجاه مدن إسرائيلية.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي جدد في ساعة مبكرة اليوم غاراته الجوية، على الرغم من المساعي الحثيثة لدبلوماسيين أميركيين وعرب لإنهاء العنف.

وارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 من بينهم 39 طفلاً و22 امرأة وأكثر من ألف جريح.

العدوان العسكري الإسرائيلي