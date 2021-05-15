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خبراء يحذرون من 5 ثغرات برمجية تهدد الملايين من حواسب Dell

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خبراء يحذرون من 5 ثغرات برمجية تهدد الملايين من حواسب Dell خبراء يحذرون من 5 ثغرات برمجية تهدد الملايين من حواسب Dell
في النسخ المطروحة عام 2009.. والشركة تعمل على معالجة المشكلة

خبراء يحذرون من 5 ثغرات برمجية تهدد الملايين من حواسب Dell

حذر خبراء من وجود 5 ثغرات برمجية قد تهدد أمن بيانات ملايين حواسب Dell المطروحة في مختلف بلدان العالم.

وأشار خبراء شركة SentinelLabs، بحسب 3dnews، إلى أنهم اكتشفوا الثغرات في مشغل تحديث البرامج المخصص لحواسب Dell، الموجود في مئات ملايين الحواسب التي طرحتها الشركة في العالم منذ العام 2009.

وتبعاً للخبراء فإن الثغرات التي حملت الترميز "CVE-2021-21551"، من الممكن استغلالها للوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسب وبياناتها، أو الحصول على أذونات للتحكم بهذه الأنظمة عن بعد.

ووفق " اليوم" أشارت SentinelLabs إلى أنها أبلغت Dell بالثغرات المكتشفة، وتعمل الأخيرة على معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية، كما يتم إرسال رسائل تحذيرية للمستخدمين والمؤسسات التي قد تتأثر أجهزتها بذلك.

وتعد Dell واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم التي تبيع الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات المكتبية وأنظمة الخوادم سنوياً للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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