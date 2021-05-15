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الصحة الفلسطينية: 1300 مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلي

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الصحة الفلسطينية: 1300 مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلي الصحة الفلسطينية: 1300 مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلي
قالت إن عدد الوفيات 139 شخصًا بينهم 39 طفلًا و22 امرأة

الصحة الفلسطينية: 1300 مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي، بلغت نحو 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقال الدفاع المدني بقطاع غزة، بحسب الشبكة التلفزيونية الروسية الدولية "آر تي": إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصًا، بينهم 39 طفلًا و22 امرأة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية أن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدًّا.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو، تصعيدًا حادًّا مستمرًّا، بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس؛ حيث تنفذ قوات الاحتلال إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة؛ حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"؛ بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.وزارة الصحة الفلسطينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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