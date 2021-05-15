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"لا تنشر غير الفرح".. مستشفى العارضة وصبيا يعايدان الموظفين بباقات ورد

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ضِمن حملة تطبيقك للإجراءات الاحترازية وعدم المصافحة يكون عيدًا جميلًا

في جو أخوي جميل والتزام بالبروتوكولات الاحترازية؛ احتفل منسوبو كل من مستشفى العارضة العام ولجنة أصدقاء المرضى ومستشفى صبيا العام، بعيد الفطر المبارك؛ بتوزيع بقات ورد وهدايا على المنومين والموظفين وحراس الأمن؛ امتثالًا لحملة الوزارة التي أطلقتها تحت عنوان "في العيد لا تنشر غير الفرح".

جاء ذلك بحضور مدير مستشفى العارضة الأخصائي عادل أحمد الحريصي، ومدير مستشفى صبيا الدكتور علي الأحمري، وعدد من الزملاء والزميلات.

وقد تم معايدة المرضى المنومين وحراس الأمن والموظفين المناوبين، وتم تهنئتهم بحلول العيد السعيد، وأنه فرصة مناسبة لنشر الفرح والسرور، وشددا على تطبيق شعار وزارة الصحة الذي أطلقته في هذا العيد "في العيد لا تنشر غير الفرح" بتطبيقك للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة حتى يكون عيدًا جميلًا للجميع.

وكانت "صحة جازان" قد نفّذت حملة توعوية استهدفت المصلين في الجوامع والمصليات المخصصة لصلاة العيد بجميع محافظات ومراكز المنطقة، وزعت من خلالها الورد ومجموعة من الهدايا.

مستشفى العارضة العام باقات ورد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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